Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Geschäft in Wilhelmshavener Innenstadt
Wilhelmshaven (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.09.2025), zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, kam es in der Marktstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug die bislang unbekannte Täterschaft den Glaseinsatz der Eingangstür mithilfe eines Schachtdeckels ein, um in die Geschäftsräume zu gelangen.
Augenscheinlich wurden mehrere Mobiltelefon-Attrappen entwendet.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
