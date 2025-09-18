Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrbahn aktuell gesperrt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Ostfriesenstraße in Wilhelmshaven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini Cooper und einem Roller.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die mit dem Roller am Unfall beteiligte Person konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort nicht gerettet werden und verstarb.

Die Ostfriesenstraße ist derzeit voll gesperrt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich weiterhin vor Ort. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell