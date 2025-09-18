PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrbahn aktuell gesperrt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Ostfriesenstraße in Wilhelmshaven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini Cooper und einem Roller.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die mit dem Roller am Unfall beteiligte Person konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort nicht gerettet werden und verstarb.

Die Ostfriesenstraße ist derzeit voll gesperrt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich weiterhin vor Ort. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

