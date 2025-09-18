PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) kam es gegen 11:30 Uhr in der Kirchreihe in Wilhelmshaven-Siebethsburg zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang unbekannter Täter im Vorbeifahren in den Fahrradkorb einer Radfahrerin und entwendete deren Handtasche samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:10

    POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven - keine Verletzten

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss. Gegen 10:30 Uhr stellten Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung und offene Flammen fest. Der alleinige Bewohner der betroffenen Wohnung war nicht anwesend. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist vorerst ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:53

    POL-WHV: Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Kindern

    Zetel (ots) - Am gestrigen Tag kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit Kindern auf Fahrrädern. Zunächst kam es gegen 13.00 Uhr in Zetel in der Jakob-Borchers-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 10-Jähriger aus Zetel schwer verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg vom Ohrbült kommend entgegen der Fahrtrichtung. Eine 66-Jährige aus Zetel fuhr mit ihrem PKW Ford vom Parkplatz des Ärztehauses und ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:51

    POL-WHV: Fahren unter BTM-Einfluss

    Zetel (ots) - Am Montagabend gegen 22.25 Uhr wurde in der Jakob-Borchers-Straße ein 18-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Da er bei der Kontrolle Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Btm zeigte, wurde er zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren