Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch (17.09.2025) kam es gegen 11:30 Uhr in der Kirchreihe in Wilhelmshaven-Siebethsburg zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang unbekannter Täter im Vorbeifahren in den Fahrradkorb einer Radfahrerin und entwendete deren Handtasche samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell