Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven - keine Verletzten
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstagvormittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss. Gegen 10:30 Uhr stellten Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung und offene Flammen fest. Der alleinige Bewohner der betroffenen Wohnung war nicht anwesend.
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, der Bewohner wurde durch die Stadt Wilhelmshaven anderweitig untergebracht.
Da Strom und Gas im gesamten Gebäude abgeschaltet werden mussten, ist das Mehrfamilienhaus aktuell insgesamt nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.
