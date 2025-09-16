Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter BTM-Einfluss

Zetel (ots)

Am Montagabend gegen 22.25 Uhr wurde in der Jakob-Borchers-Straße ein 18-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Da er bei der Kontrolle Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Btm zeigte, wurde er zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

