Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren unter BTM-Einfluss
Zetel (ots)
Am Montagabend gegen 22.25 Uhr wurde in der Jakob-Borchers-Straße ein 18-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Da er bei der Kontrolle Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Btm zeigte, wurde er zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell