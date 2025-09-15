Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jedes dritte kontrollierte Elternfahrzeug mit falsch oder nicht gesicherten Kindern

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) führten Polizeibeamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Schulwegkontrollen im Bereich der Grundschule Rheinstraße durch. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:10 Uhr nahmen die Beamten insgesamt 31 Fahrzeuge in Augenschein. "Bei jedem dritten Fahrzeug stellten wir fest, dass Kinder falsch oder gar nicht gesichert waren", berichtet Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit.

Die überwiegende Zahl der betroffenen Eltern zeigte sich einsichtig. "Häufig wurde das Fehlen von Kindersitzen mit dem kurzen Fahrtweg begründet", so Schwarz weiter.

Gegen alle betroffenen Fahrzeugführenden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Strafmaß variiert zwischen 30 und 70 Euro, abhängig davon, ob ein oder mehrere Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert waren. Fehlt die Sicherung gänzlich, ist zudem mit einem Punkt im Fahreignungsregister zu rechnen.

