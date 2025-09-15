PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jedes dritte kontrollierte Elternfahrzeug mit falsch oder nicht gesicherten Kindern

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) führten Polizeibeamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Schulwegkontrollen im Bereich der Grundschule Rheinstraße durch. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:10 Uhr nahmen die Beamten insgesamt 31 Fahrzeuge in Augenschein. "Bei jedem dritten Fahrzeug stellten wir fest, dass Kinder falsch oder gar nicht gesichert waren", berichtet Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit.

Die überwiegende Zahl der betroffenen Eltern zeigte sich einsichtig. "Häufig wurde das Fehlen von Kindersitzen mit dem kurzen Fahrtweg begründet", so Schwarz weiter.

Gegen alle betroffenen Fahrzeugführenden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Strafmaß variiert zwischen 30 und 70 Euro, abhängig davon, ob ein oder mehrere Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert waren. Fehlt die Sicherung gänzlich, ist zudem mit einem Punkt im Fahreignungsregister zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 13:11

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Varel (ots) - Am Samstag den 13.09.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Varel auf der Bockhorner Straße 12 zu einem Verkehrsunfall. Der 76-jährige Führer eines PKW beabsichtigte auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen und reduzierte hierfür die Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 15-jähriger MoFa-Führer konnte seine Geschwindigkeit nicht verringern und stürzte beim Versuch zu bremsen. Dabei stieß dieser ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 13:10

    POL-WHV: Diebstahl aus Schrebergarten

    Varel (ots) - In der Zeit vom 10.09.2025, 12:00 Uhr, bis zum 12.09.2025, 15:30 Uhr, wurde in einer Kleingartenkolonie an der Rodenkirchener Straße ein Häuschen gewaltsam angegangen worden. Aus diesem sind entsprechende Gartengeräte erlangt worden. Zeugen, die Hinweise geben können, den etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren