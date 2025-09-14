PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl aus Schrebergarten

Varel (ots)

In der Zeit vom 10.09.2025, 12:00 Uhr, bis zum 12.09.2025, 15:30 Uhr,
wurde in einer Kleingartenkolonie an der Rodenkirchener Straße ein 
Häuschen gewaltsam angegangen worden. 
Aus diesem sind entsprechende Gartengeräte erlangt worden. 
Zeugen, die Hinweise geben können, den etwas aufgefallen ist, werden 
gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung 
zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

