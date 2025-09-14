Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub im Kurpark

Wilhelmshaven (ots)

Das 59 Jahre alte männliche alkoholisierte Opfer wird auf dem Nachhauseweg von zwei männlichen Personen, beide ca. 15 Jahre alt, körperlich angegriffen. Die beiden Täter wirken dabei mehrfach mit Schlägen und Tritten gemeinschaftlich auf das Opfer ein, bis es zu Boden geht. Hier wird die Geldbörse mit ca. 90EUR Inhalt aus der Brusttasche des Opfers entnommen. Mit der Geldbörse flüchten beide unerkannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell