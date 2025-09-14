PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub im Kurpark

Wilhelmshaven (ots)

Das 59 Jahre alte männliche alkoholisierte Opfer wird auf dem 
Nachhauseweg von zwei männlichen Personen, beide ca. 15 Jahre alt, 
körperlich angegriffen. Die beiden Täter wirken dabei mehrfach mit 
Schlägen und Tritten gemeinschaftlich auf das Opfer ein, bis es zu 
Boden geht. Hier wird die Geldbörse mit ca. 90EUR Inhalt aus der 
Brusttasche des Opfers entnommen. Mit der Geldbörse flüchten beide 
unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 12.09.2025 – 08:11

    POL-WHV: Zwei verlorene Schulränzen in Wilhelmshaven aufgefunden

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) wurden der Polizei gegen 18:15 Uhr zwei aufgefundene Schulränzen übergeben, die in der Ulmenstraße gefunden worden waren. Die Finder brachten die Ränzen zur Dienststelle. Dort konnte die Mutter der Kinder ermittelt und informiert werden. Sie holte die Schulränzen anschließend ab. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:07

    POL-WHV: Zugelaufener Hund in Bockhorn an Halter übergeben

    Bockhorn (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) wurde der Polizei gegen 12:59 Uhr ein zugelaufener Hund in der Dorfstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der schwarz-weiß gefleckte, etwa kniehohe Mischlingshund ohne Halsband und Steuermarke einer 33-jährigen Frau zugelaufen. Das Tier zeigte sich sehr zutraulich. Mitarbeitende des Bauhofs konnten den Halter ermitteln und den Hund an diesen zurückgeben. ...

    mehr
