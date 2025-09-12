PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zugelaufener Hund in Bockhorn an Halter übergeben

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) wurde der Polizei gegen 12:59 Uhr ein zugelaufener Hund in der Dorfstraße gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der schwarz-weiß gefleckte, etwa kniehohe Mischlingshund ohne Halsband und Steuermarke einer 33-jährigen Frau zugelaufen. Das Tier zeigte sich sehr zutraulich.

Mitarbeitende des Bauhofs konnten den Halter ermitteln und den Hund an diesen zurückgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

