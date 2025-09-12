Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zugelaufener Hund in Bockhorn an Halter übergeben
Bockhorn (ots)
Am Donnerstag (11.09.2025) wurde der Polizei gegen 12:59 Uhr ein zugelaufener Hund in der Dorfstraße gemeldet.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der schwarz-weiß gefleckte, etwa kniehohe Mischlingshund ohne Halsband und Steuermarke einer 33-jährigen Frau zugelaufen. Das Tier zeigte sich sehr zutraulich.
Mitarbeitende des Bauhofs konnten den Halter ermitteln und den Hund an diesen zurückgeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell