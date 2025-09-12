PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Löschfahrzeug in Schortens - zwei Personen schwer verletzt

Schortens (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) kam es gegen 11:20 Uhr in der Plaggestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Löschfahrzeug und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Löschfahrzeug unter Einsatz von Sonderrechten vom Feuerwehrgelände nach links auf die Plaggestraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Plaggestraße in Richtung Kirchstraße befuhr.

Der Pkw wurde durch den Aufprall vollständig beschädigt, am Löschfahrzeug entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Fahrerin des Pkw sowie ihr Beifahrer wurden schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

