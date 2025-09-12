Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Geschäft

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend (06.07.2025, 18:00 Uhr) bis Sonntagmittag (07.09.2025, 12:00 Uhr) kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft.

Am Tatort wurde ein brauner Kunststoffgartenstuhl zurückgelassen, dessen Herkunft bislang nicht bekannt ist. Die Polizei prüft, ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Gartenstuhls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell