Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Geschäft
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Samstagabend (06.07.2025, 18:00 Uhr) bis Sonntagmittag (07.09.2025, 12:00 Uhr) kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft.
Am Tatort wurde ein brauner Kunststoffgartenstuhl zurückgelassen, dessen Herkunft bislang nicht bekannt ist. Die Polizei prüft, ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Gartenstuhls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell