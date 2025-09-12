Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zwei verlorene Schulränzen in Wilhelmshaven aufgefunden
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag (11.09.2025) wurden der Polizei gegen 18:15 Uhr zwei aufgefundene Schulränzen übergeben, die in der Ulmenstraße gefunden worden waren.
Die Finder brachten die Ränzen zur Dienststelle. Dort konnte die Mutter der Kinder ermittelt und informiert werden. Sie holte die Schulränzen anschließend ab.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell