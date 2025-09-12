Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei verlorene Schulränzen in Wilhelmshaven aufgefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) wurden der Polizei gegen 18:15 Uhr zwei aufgefundene Schulränzen übergeben, die in der Ulmenstraße gefunden worden waren.

Die Finder brachten die Ränzen zur Dienststelle. Dort konnte die Mutter der Kinder ermittelt und informiert werden. Sie holte die Schulränzen anschließend ab.

