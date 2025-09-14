Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Varel (ots)
Am Samstag den 13.09.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Varel auf der Bockhorner Straße 12 zu einem Verkehrsunfall. Der 76-jährige Führer eines PKW beabsichtigte auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen und reduzierte hierfür die Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 15-jähriger MoFa-Führer konnte seine Geschwindigkeit nicht verringern und stürzte beim Versuch zu bremsen. Dabei stieß dieser gegen den PKW und rutschte unter diesen, wodurch sich der 15-jährige leichte Verletzungen zuzog.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell