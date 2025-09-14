PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Varel (ots)

Am Samstag den 13.09.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Varel auf der 
Bockhorner Straße 12 zu einem Verkehrsunfall.
Der 76-jährige Führer eines PKW beabsichtigte auf ein dortiges 
Tankstellengelände abzubiegen und reduzierte hierfür die 
Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 15-jähriger MoFa-Führer 
konnte seine Geschwindigkeit nicht verringern und stürzte beim 
Versuch zu bremsen. Dabei stieß dieser gegen den PKW und rutschte 
unter diesen, wodurch sich der 15-jährige leichte Verletzungen zuzog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

