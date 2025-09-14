POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Varel (ots) - In der Zeit vom 10.09.2025, 12:00 Uhr, bis zum 12.09.2025, 15:30 Uhr, wurde in einer Kleingartenkolonie an der Rodenkirchener Straße ein Häuschen gewaltsam angegangen worden. Aus diesem sind entsprechende Gartengeräte erlangt worden. Zeugen, die Hinweise geben können, den etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

