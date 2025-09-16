POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Varel (ots) - Am Samstag den 13.09.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Varel auf der Bockhorner Straße 12 zu einem Verkehrsunfall. Der 76-jährige Führer eines PKW beabsichtigte auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen und reduzierte hierfür die Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 15-jähriger MoFa-Führer konnte seine Geschwindigkeit nicht verringern und stürzte beim Versuch zu bremsen. Dabei stieß dieser ...

