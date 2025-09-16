PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Horumersiel (ots)

Der auf einem öffentlichen Parkplatz in Horumersiel, in der Straße Am Siel 10, abgestellte Pkw des Geschädigten wurde durch unbekannte Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wangerland zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

