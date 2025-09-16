Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw
Horumersiel (ots)
Der auf einem öffentlichen Parkplatz in Horumersiel, in der Straße Am Siel 10, abgestellte Pkw des Geschädigten wurde durch unbekannte Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wangerland zu wenden.
