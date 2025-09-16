PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Kindern

Zetel (ots)

Am gestrigen Tag kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit Kindern auf Fahrrädern. Zunächst kam es gegen 13.00 Uhr in Zetel in der Jakob-Borchers-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 10-Jähriger aus Zetel schwer verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg vom Ohrbült kommend entgegen der Fahrtrichtung. Eine 66-Jährige aus Zetel fuhr mit ihrem PKW Ford vom Parkplatz des Ärztehauses und übersah dabei den 10-Jährigen, der durch den Zusammenprall stürzte.

Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 8-Jähriger in Bockhorn die Straße Am Dachsbau. Hier fuhr eine 62-Jährige aus Bockhorn mit einem PKW Seat rückwärts von einem Grundstück und übersah dabei den querenden Jungen, der ebenfalls stürzte, sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

