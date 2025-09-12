Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei Männer wegen Werkzeugdiebstahl aus Firmenwagen festgenommen und in Untersuchungshaft

Dinslaken (ots)

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen, die im Verdacht stehen, zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und daraus hochwertige Werkzeuge gestohlen zu haben.

Die beiden 17 und 21 Jahre alten Brüder waren in der Nacht vom 03.09.25 auf den 04.09.25 mit einem silberfarbenen Wagen mit ausländischen Kennzeichen in Dinslaken unterwegs.

An der Gertrudenstraße brachen sie die Hecktür eines Opel Movano auf. Aus dem Firmenwagen entnahmen sie eine Heckenschere, einen Trimmer und ein Gebläse. Die hochwertigen Geräte im vierstelligen Wert verstauten sie in ihrem PKW.

In weiteren Verlauf der Nacht fuhren sie zur Hedwigstraße. Gegen 01:30 Uhr öffneten sie dort gewaltsam einen VW Crafter. Aus diesem Fahrzeug nahmen sie einen hochwertigen Werkzeugkoffer mit. Bei dieser Tat beobachtete eine Zeugin die beiden Männer und rief die Polizei.

Die Tatverdächtigen stiegen mit dem gestohlenen Werkzeugkoffer in ihren Wagen und flohen vom Tatort.

Die Polizei konnte die beiden flüchtigen Männer in der Nähe des Tatortes antreffen und nahm sie fest. Die beiden Tatverdächtigen sind bereits mit ähnlichen Taten in anderen Städten polizeilich in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg sind die beiden Täter einem Haftrichter des Amtsgerichtes Dinslaken vorgeführt worden. Dieser erließ in beiden Fällen einen Haftbefehl.

