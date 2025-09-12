Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg/Wesel - Sperrung der Autobahn 42 führt zu Verkehrsbehinderungen

Rheinberg/Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 11.09.2025, kam es seit dem Morgen zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Rheinberg und Wesel. Ursächlich hierfür war die Vollsperrung der A 42 ab dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Dortmund.

Im Innenstadtbereich von Rheinberg-Orsoy stauten sich Fahrzeuge, die die dortige Rheinfähre nutzen wollten. Vor Ort eingesetzte Polizeibeamte regelten den Verkehr bis in die Abendstunden. Das Ordnungsamt Rheinberg und die Straßenmeisterei stellten zusätzlich Schilder zur Verkehrsregelung auf.

Die Ortsdurchfahrt des Weseler Ortsteils Büderich nutzten einige Lkw als Umleitungsstrecke, ohne dass jedoch verkehrsregelnde Maßnahmen notwendig waren.

Auch in Fahrtrichtung der Weseler Rheinbrücke staute sich der Verkehr aus Richtung Alpen kommend.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell