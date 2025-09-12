PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg/Wesel - Sperrung der Autobahn 42 führt zu Verkehrsbehinderungen

Rheinberg/Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 11.09.2025, kam es seit dem Morgen zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Rheinberg und Wesel. Ursächlich hierfür war die Vollsperrung der A 42 ab dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Dortmund.

Im Innenstadtbereich von Rheinberg-Orsoy stauten sich Fahrzeuge, die die dortige Rheinfähre nutzen wollten. Vor Ort eingesetzte Polizeibeamte regelten den Verkehr bis in die Abendstunden. Das Ordnungsamt Rheinberg und die Straßenmeisterei stellten zusätzlich Schilder zur Verkehrsregelung auf.

Die Ortsdurchfahrt des Weseler Ortsteils Büderich nutzten einige Lkw als Umleitungsstrecke, ohne dass jedoch verkehrsregelnde Maßnahmen notwendig waren.

Auch in Fahrtrichtung der Weseler Rheinbrücke staute sich der Verkehr aus Richtung Alpen kommend.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:47

    POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Hinweise nach Betrug

    Dinslaken (ots) - Am Donnerstag zwischen 11.50 und 13 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 78-jährigen Dinslakenerin im Blumenviertel. Eine Person gab sich am Telefon gegenüber der Frau als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Er sagte, dass sie eine neue Debitkarte erhalte und ein Kollege komme, um die alte Karte abzuholen. Nach dem Telefonat nahm ein Mann die Karte an der Haustür der Seniorin entgegen. Ihren ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:18

    POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht zwei Männer nach räuberischem Diebstahl - Hinweise erbeten

    Dinslaken (ots) - Am Donnerstag, den 11.09.2025 entwendeten gegen 15:50 Uhr zwei bislang unbekannte Täter insgesamt vier Mobiltelefone aus einem Elektronikfachmarkt an der Straße Neutorplatz. Zwei unbekannte Männer betraten zu dem Zeitpunkt das Geschäft, rissen insgesamt vier Mobiltelefone von ihren Sicherungen und flüchteten anschließend in Richtung Saarstraße. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:20

    POL-WES: Hünxe - Polizei sucht weitere Zeugen nach Radunfall

    Hünxe (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 sucht weitere Zeugen, um einen Unfall aufzuklären, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Am Freitag (05.09.25) war die 76-jährige Frau gegen 22:55 Uhr mit einem Fahrrad auf der Straße Oprielshof in Hünxe unterwegs und ist gestürzt. Eine Zeugin hat der Frau geholfen und einen Rettungswagen gerufen. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Zeugin hat den Unfallhergang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren