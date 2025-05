Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Freitag (16.05.2025) mit einem Schockanruf bei einem 71 Jahre alten Mann Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Eine unbekannte Frau rief den Senior gegen 12.00 Uhr an und gab sich als dessen Lebensgefährtin aus. Diese habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau zu Tode kam. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, den Mann davon zu überzeugen, dass er eine Kaution bezahlen müsse. Der arglose Senior übergab daraufhin am Nachmittag auf einem Parkplatz am Fernsehturm Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Abholer. Bei dem Abholer handelte es sich um einen jüngeren Mann. Er hatte dunkle Haare, die zu einem Zopf nach hinten gebunden waren. Er hatte eine sportliche, dünne Statur. Bekleidet war er mit einer farbigen Sportjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

