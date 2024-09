Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (24.09.), gegen 15:20 Uhr, ist es im Bereich der Straße Mittelheide (L 288), in Höhe der Einmündung Further Weg, zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 47-jähriger Leverkusener befuhr mit einem Lkw der Marke Ford die Straße Mittelheide in Fahrtrichtung Hardter Straße und bog nach links in den Further Weg ab. Dabei übersah er nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich aus Unachtsamkeit einen entgegenkommenden und vorrangberechtigten 65-jährigen Leverkusener auf einem Leichtkraftrad der Marke Suzuki.

Bei dem Zusammenstoß prallte der Fahrer des Leichtkraftrades gegen die Beifahrerseite des Lkw und stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er nach Behandlung durch einen alarmierten Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt circa 6.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell