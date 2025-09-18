Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sechs Pferde nachts auf Fahrbahn gesichtet
Wilhelmshaven (ots)
In der Nacht zu Mittwoch (17.09.2025) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 01:00 Uhr mehrere freilaufende Pferde im Bereich des Pastorenwegs in Wilhelmshaven.
Vor Ort konnten sechs Pferde angetroffen und schließlich auf eine Weide geführt werden. Die Verantwortlichen kümmerten sich im Anschluss um die Rückführung der Tiere in den Stall.
Zu Verkehrsbehinderungen oder Gefährdungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell