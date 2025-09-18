Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sechs Pferde nachts auf Fahrbahn gesichtet

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.09.2025) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 01:00 Uhr mehrere freilaufende Pferde im Bereich des Pastorenwegs in Wilhelmshaven.

Vor Ort konnten sechs Pferde angetroffen und schließlich auf eine Weide geführt werden. Die Verantwortlichen kümmerten sich im Anschluss um die Rückführung der Tiere in den Stall.

Zu Verkehrsbehinderungen oder Gefährdungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell