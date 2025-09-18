Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Posener Straße in Fedderwardergroden zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein Kind beim Einsteigen in einen Pkw die hintere Fahrzeugtür und stieß damit gegen ein daneben geparktes Auto. Im Anschluss entfernte sich die Familie mit insgesamt sieben Personen in ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne den erforderlichen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Geschädigte konnte den Vorfall beobachten und das Kennzeichen notieren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell