Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Ostfriesenstraße voll gesperrt-
Wilhelmshaven (ots)
Am 18.09.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Ostfriesenstraße in Wilhelmshaven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini Cooper und einem dreirädrigen Krankenfahrstuhl mit Versicherungskennzeichen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 60-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls, ein Wilhelmshavener, tödlich verletzt. Der Pkw wurde von einem 20-jährigen Wilhelmshavener geführt. Für die Aufnahme des Unfallgeschehens ist eine Vollsperrung der Ostfriesenstraße in beiden Fahrtrichtungen bis in die Abendstunden erforderlich.
Die Verkehrsableitung erfolgt wie folgt: Richtung Norden über die Klinkerstraße, Richtung Süden über die Rominter Straße/Inhauser Landstraße. Zudem ist der Steindamm in Richtung Ostfriesenstraße gesperrt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Es wird nachberichtet
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell