Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Ostfriesenstraße voll gesperrt-

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.09.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Ostfriesenstraße in Wilhelmshaven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini Cooper und einem dreirädrigen Krankenfahrstuhl mit Versicherungskennzeichen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 60-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls, ein Wilhelmshavener, tödlich verletzt. Der Pkw wurde von einem 20-jährigen Wilhelmshavener geführt. Für die Aufnahme des Unfallgeschehens ist eine Vollsperrung der Ostfriesenstraße in beiden Fahrtrichtungen bis in die Abendstunden erforderlich.

Die Verkehrsableitung erfolgt wie folgt: Richtung Norden über die Klinkerstraße, Richtung Süden über die Rominter Straße/Inhauser Landstraße. Zudem ist der Steindamm in Richtung Ostfriesenstraße gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Es wird nachberichtet

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell