Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag (12.09.2025) kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 11:55 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, Höhe Hausnummer 94, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein gelber VW Transporter vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

