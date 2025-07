Polizei Essen

POL-E: Essen: 17-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizei und verunfallt

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Am späten Samstagabend (5. Juli) beabsichtigte ein Streifenteam einen 17-jährigen Rollerfahrer an der Straße am Zehnthof zu kontrollieren. Der Essener flüchtete jedoch vor den Beamten und verunfallte daraufhin an der Kreuzung Frillendorfer Straße / Ernestinenstraße /Wisthoffweg.

Gegen 23:10 Uhr fiel den Polizisten ein Motorroller auf, der ohne Licht an einer roten Ampel an der Kreuzung Am Zehnthof / Schönscheidtstraße wartete. Als die Beamten wendeten, fuhr der Mann plötzlich bei roter Ampel über die Kreuzung in Fahrtrichtung Frillendorfer Straße. Das Streifenteam verfolgte daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht den Motorroller, der mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße Am Zehnthof auf die Frillendorfer Straße fuhr.

An der Kreuzung Frillendorfer Straße / Ernestinenstraße / Wisthoffweg warteten mehrere Fahrzeuge an einer roten Ampel, sodass der Rollerfahrer auf die Linksabbiegerspur auswich. Dort fuhr er an einem weiteren wartenden Fahrzeug vorbei, kollidierte dabei jedoch mit einem Bordstein, verlor die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Als die Beamten ausstiegen, richtete der Fahrer seinen Roller auf und versuchte erneut zu flüchten. Um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern und somit eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen, hielt einer der Beamten ihn fest. Der Tatverdächtige stürzte erneut zu Boden und konnte durch den Polizisten festgehalten werden. Dabei verletzten sich der Polizist und der Fahrer leicht.

Der Tatverdächtige wurde als ein 17-jähriger Essener mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit identifiziert. Das Kleinkraftrad der Marke Piaggio war augenscheinlich nicht zugelassen, die Kennzeichen für das Fahrzeug nicht ausgegeben. Der Motorroller wurde somit sichergestellt. Der 17-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den Essener wird nun wegen der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Zudem ergab sich den Beamten der Verdacht, dass das Kleinkraftrad gestohlen sein könnte. Daher wird zusätzlich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen ermittelt. /RB

