Polizei Essen

POL-E: Essen/Duisburg: BMW flüchtet vor Polizeikontrolle in Essen und verunfallt auf A40 in Duisburg

Essen (ots)

45128 E.-Frohnhausen: Heute Nacht (4. Juli) flüchtete ein BMW vor einer Polizeikontrolle und verunfallte kurze Zeit später auf der A40 zwischen den Abfahrten Homberg und Rheinhausen. Alle drei Insassen (m18/m19/m21) wurden dabei leicht verletzt.

Der graue BMW sollte gegen 2:20 Uhr an der Kreuzung Schederhofstraße/Friedrichstraße einer Allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte allerdings die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete in Richtung Autobahn. An der Auffahrt Frohnhausen fuhr er auf die A40 in Richtung Venlo und setzte die Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. In Höhe Homberg geriet der BMW ins Schleudern und prallte in einer Baustelle gegen die Leitplanke.

Der Fahrer des BMW (m21) blieb im Wagen sitzen und wurde festgenommen, während zwei weitere Insassen (m18/m19) aus dem Fahrzeug flüchteten. Polizeibeamte konnten beide nach kurzer Flucht stellen. Der 19-Jährige wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Der 18-Jährige wurde unter Androhung der Schusswaffe festgenommen. Alle drei Männer sind bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Gegen den 21-jährigen Fahrer liegt ein offener Haftbefehl vor. Hinzu kommt, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, der verunfallte BMW nicht zugelassen ist und die Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Im Inneren des BMW wurden gestohlene Kennzeichen, ein E-Scooter und Einbruchswerkzeug gefunden.

Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Einzelrennen nach §315d StGB), werden fortgesetzt.

Die A40 in Richtung Venlo musste zur Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn bis 9 Uhr gesperrt werden. Die Gegenfahrbahn, die ebenfalls zeitweise zur Reparatur der Leitplanke gesperrt werden musste, konnte bereits gegen 7:30 Uhr freigegeben werden./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell