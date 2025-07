Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendliche flüchtet nach Diebstahl und greift Polizisten an

Essen (ots)

45468 Mülheim an der Ruhr: Am Donnerstagnachmittag (3. Juli) entwendeten drei Jugendliche (w19/w18/w16 - alle deutsch) zwei Stofftiere eines Verkaufstandes in einem Einkaufszentrum am Hans-Böckler-Platz. Als die alarmierten Polizisten die Identität der 19-jährigen Flüchtigen feststellen wollten, wehrte sie sich mit Gewalt gegen die Maßnahme.

Gegen 14:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei junge Frauen augenscheinlich zwei verpackte Stofftiere aus dem Regal nahmen und sich anschließend ohne zu bezahlen von dem Stand entfernten. Als er die Frauen auf ihre Tat ansprach, flüchteten diese zu Fuß.

Ein unbekannter Zeuge hielt eine 16-jährige Tatverdächtige fest und brachte sie zurück zum Verkaufsstand.

Mithilfe einer guten Beschreibung der Tatverdächtigen identifizierten die herbeigeeilten Beamten die anderen zwei Jugendlichen am Mülheimer Hauptbahnhof.

Da eine der Tatverdächtigen (19) keine Ausweisdokumente mit sich führte und auch keine Angaben über ihre Identität machte, wurde sie zu einer Polizeiwache gebracht. Während der Fahrt fing die Jugendliche an, die Beamten zu beleidigen, sie zu treten und versuchte sich aus den Handfesseln zu befreien. Da sie auch in der Wache weiterhin um sich trat, legten die Beamten ihr zusätzlich Fußfesseln an.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine Drogenintoxikation der 19- und der 18-Jährigen. Die Jugendlichen wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen alle drei Jugendliche wird wegen Bandendiebstahls ermittelt. Gegen die 19-jährige Mülheimerin wird zudem u.a. wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /JuV

