Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Varel - Hotelgäste vorsorglich evakuiert

Varel (ots)

Am Donnerstagabend (18.09.2025) wurde der Feuerwehr gegen 23:44 Uhr ein Wohnungsbrand in der Neumühlenstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen bereits aus einem Dachfenster sowie aus einer nordöstlichen Dachecke des Gebäudes. Während der Löscharbeiten breitete sich das Feuer weiter aus, sodass beide Dachstühle in Vollbrand standen.

Da ein Übergreifen auf das benachbarte Hotel drohte, wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Insgesamt 38 Gäste konnten gemeinsam durch eingesetzte Rettungskräfte und das Hotelpersonal aus ihren Zimmern in Sicherheit gebracht und im angrenzenden Restaurant versammelt werden.

Im späteren Verlauf konnten die Gästen in ihre Zimmer zurückkehren. Bewohnerinnen und Bewohner der oberen Etagen wurden wegen der Rauchentwicklung in andere Bereiche des Hotels umgesiedelt. Die Evakuierung verlief ruhig und ohne Panik, verletzt wurde niemand. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

