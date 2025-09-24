Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Straße in Walschleben im Landkreis Sömmerda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen gegen 03:15 Uhr auf eine bislang unbekannte Person eingeschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Beamten entfernten sich die Beteiligten. Die Polizei sucht nun nach den Beteiligten sowie nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 0361/5743-25100 und unter Angabe der Vorgangsnummer 0246239 entgegen. (SE)

