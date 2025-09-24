PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt zu einem Wohnungsbrand. Gegen 16:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete sich eine zuvor nicht vollständig gelöschte Kerze erneut und löste den Brand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen verhindern. Personen wurden nicht verletzt. In der betroffenen Wohnung entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

