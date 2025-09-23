Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Möbelgeschäft in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zum Außenbereich eines Möbelgeschäfts in Sömmerda. Dabei durchtrennten sie mit Gewalt eine Sicherungskette samt Vorhängeschloss und entwendeten ein Lounge-Set im Wert von über 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mainzer Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0247654 zu melden. (DS)

