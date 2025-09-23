PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei berauschte Autofahrer erwischt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei hat am Montag und in der Nacht zu Dienstag drei Autofahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen waren. Eine Streife kontrollierte Montagvormittag in der Bonifaciusstraße eine 27-jährige Audi-Fahrerin. Bei der Erfurterin reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen 17:30 Uhr wurde am Alten Nordhäuser Bahnhof ein 22-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm zeigte der Test den Konsum von Cannabis an. In der Nacht zu Dienstag stoppten Polizisten gegen 02:00 Uhr in der Christian-Kittel-Straße einen 29-jährigen BMW-Fahrer. Bei ihm verlief ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Alle drei Autofahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und Fahrverboten. Die Polizei weist darauf hin, dass Drogen im Straßenverkehr die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Schon geringe Mengen können zu schweren Unfällen führen. Wer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere Verkehrsteilnehmer. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
