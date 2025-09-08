PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinschaftlicher Raub auf offener Straße

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Steintorwall

07.09.25, 17.10 Uhr

Zeugen gesucht

Am gestrigen Abend kam es in der Straße Steintorwall zu einer Raubstraftat. Dabei haben zwei männliche Personen aus einer Gruppe von insgesamt drei jungen Männern auf einen weiteren jungen Mann eingewirkt, um dessen Pullover zu entwenden. Während ein 21-Jähriger das Opfer festhielt und bedrohte, zerrte ein Zweiter an dessen Kleidung. Trotz Gegenwehr gelang es den Tätern, den Pullover des jungen Mannes auszuziehen. Nachdem der 21-Jährige das Opfer abermals bedrohte, entfernten sich die drei jungen Männer in Richtung Museumstraße.

Das Opfer wurde nicht verletzt.

Ein Zeuge, der das Geschehen aus der Ferne beobachtete, verfolgte die drei Männer, konnte allerdings nur noch beobachten, wie zwei der Täter ein Fahrzeug bestiegen, mit welchem man in Richtung Helmstedter Straße davonfuhr.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der beschriebene PKW dann in der Helmstedter Straße festgestellt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befand sich allerdings nur noch der 21-Jährige. Die anderen beiden jungen Männer konnten nicht mehr angetroffen werden.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Heranwachsende einer Dienststelle zugeführt.

Hinweise zu den beiden Mittätern ergaben sich bislang nicht. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen gemeinschaftlichen Raubes wird deshalb nach weiteren Zeugen der Tat gesucht. Während der Tat sollen sich in der Straße Steintorwall zwei Frauen aufgehalten haben, die die Täter angesprochen und aufgefordert haben sollen, ihr Vorgehen zu unterlassen.

Die beiden Frauen und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

