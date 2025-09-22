PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat an Wassersportanlage

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen kam es an der Wassersportanlage am Nordstrand in Erfurt zu einem Einbruch. Gegen 04:00 Uhr verschaffte sich ein polizeibekannter 33-Jähriger mit einem Schraubendreher und einem Brecheisen Zutritt zu dem Gelände. Anschließend brach er die Türen eines Gerätehauses und des Kassenhäuschens auf. Seine ebenfalls 33-jährige Komplizin hielt sich während der Tat in der Nähe auf und sicherte die Umgebung. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurden beide Tatverdächtigen durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und stellten die Tatwerkzeuge sicher. Das kriminelle Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit mehreren Strafanzeigen, u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung, auf freien Fuß gesetzt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:49

    LPI-EF: Hecke in Brand gesetzt

    Erfurt (ots) - Bereits am Freitagmittag kam es in Erfurt zu einem Brandgeschehen. Gegen 14:25 Uhr hatten Unbekannte eine größere Batterie unter eine Hecke in der Scharnhorststraße gelegt und diese so manipuliert, dass es zur Entzündung kam. Die Hecke fing daraufhin Feuer und griff bereits auf die Umgebung über. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Besonders gefährdet war die Wärmedämmfassade eines ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:48

    LPI-EF: Autofahrer gefährdet drei Polizisten in Erfurt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag beging ein Autofahrer in Erfurt mehrere Verkehrsverstöße. Gegen 00:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Liebknechtstraße ein Skoda durch stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die eingesetzten Beamten den Fahrer mittels Hand- und Lichtzeichen zum Anhalten aufforderten, steuerte dieser gezielt auf einen Polizisten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:46

    LPI-EF: Seniorin beinahe in Schacht gefallen

    Erfurt (ots) - Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag die Lichtschachtabdeckung eines Wohnhauses in der Weidengasse in Erfurt. Dadurch entstand auf dem Gehweg ein ungesichertes Loch mit einer Tiefe von über einem Meter. Sonntagmittag lief eine 73-jährige Frau gemeinsam mit einem Begleiter an der Gefahrenstelle vorbei. Die Seniorin übersah das Loch und wäre beinahe hineingestürzt. Nur durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren