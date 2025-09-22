Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat an Wassersportanlage

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen kam es an der Wassersportanlage am Nordstrand in Erfurt zu einem Einbruch. Gegen 04:00 Uhr verschaffte sich ein polizeibekannter 33-Jähriger mit einem Schraubendreher und einem Brecheisen Zutritt zu dem Gelände. Anschließend brach er die Türen eines Gerätehauses und des Kassenhäuschens auf. Seine ebenfalls 33-jährige Komplizin hielt sich während der Tat in der Nähe auf und sicherte die Umgebung. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurden beide Tatverdächtigen durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und stellten die Tatwerkzeuge sicher. Das kriminelle Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit mehreren Strafanzeigen, u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung, auf freien Fuß gesetzt. (DS)

