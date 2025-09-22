Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hecke in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Bereits am Freitagmittag kam es in Erfurt zu einem Brandgeschehen. Gegen 14:25 Uhr hatten Unbekannte eine größere Batterie unter eine Hecke in der Scharnhorststraße gelegt und diese so manipuliert, dass es zur Entzündung kam. Die Hecke fing daraufhin Feuer und griff bereits auf die Umgebung über. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Besonders gefährdet war die Wärmedämmfassade eines angrenzenden Wohnhauses. Das Gebäude wurde durch die Rauchentwicklung stark verqualmt und musste belüftet sowie freigemessen werden. Da nach derzeitigen Erkenntnissen eine Selbstentzündung ausgeschlossen ist, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung ein. (DS)

