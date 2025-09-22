Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Samstag führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich des Andislebener Kreuzes durch. Innerhalb von sieben Stunden passierten über 2.100 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Nordhausen. Dabei überschritten mehr als 700 Verkehrsteilnehmer, also knapp jeder Dritte, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Autos bzw. 60 km/h für Lastkraftwagen. Sechs Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Spitzenreiter war ein Ford-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Nordfriesland. Der etwa 50-jährige Autofahrer wurde mit 134 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (DS)

