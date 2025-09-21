PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garageneinbruch ohne Beute

Sömmerda (ots)

Auf eine Garage in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda hatte es ein Dieb abgesehen. Er drang von Anfang September bis zum 20.09. durch Aufbrechen der drei Sicherungsschlösser am Tor in das Garageninnere ein. Hier durchwühlte er das Inventar, entwendete nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die Schlösser hatten einen Wert von 30,- EUR. Die Polizei Sömmerda leitete Ermittlungen ein und sicherte Spuren.(FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

