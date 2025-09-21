LPI-EF: Garageneinbruch ohne Beute

Erfurt (ots) - Am Freitagabend kam es im Erfurter Ortsteil Sulzer Siedlung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw BMW in der Stotternheimer Straße von der Fahrbahn ab, kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann und die vier übrigen Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwer verletzt. Mehrere ...

