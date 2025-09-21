Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Garageneinbruch ohne Beute
Sömmerda (ots)
Auf eine Garage in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda hatte es ein Dieb abgesehen. Er drang von Anfang September bis zum 20.09. durch Aufbrechen der drei Sicherungsschlösser am Tor in das Garageninnere ein. Hier durchwühlte er das Inventar, entwendete nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die Schlösser hatten einen Wert von 30,- EUR. Die Polizei Sömmerda leitete Ermittlungen ein und sicherte Spuren.(FR)
