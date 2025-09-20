Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Veranstaltungslage im Stadtgebiet Erfurt
Erfurt (ots)
Am Samstag, 20.09.2025 wurde durch "Fridays for Future" eine Versammlung unter freiem Himmel durchgeführt.
An der grundsätzlich störungsfreien Versammlung unter dem Motto: "Exit Gas - Enter Future" nahmen 280 Personen teil.
Aufgrund des Aufzuges durch die Erfurter Innenstadt kam es zu temporären, geringfügigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Fahrzeugverkehrs.(JE)
