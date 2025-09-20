PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Veranstaltungslage im Stadtgebiet Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstag, 20.09.2025 wurde durch "Fridays for Future" eine Versammlung unter freiem Himmel durchgeführt.

An der grundsätzlich störungsfreien Versammlung unter dem Motto: "Exit Gas - Enter Future" nahmen 280 Personen teil.

Aufgrund des Aufzuges durch die Erfurter Innenstadt kam es zu temporären, geringfügigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Fahrzeugverkehrs.(JE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

