POL-HOM: Brandstiftung im Bereich der Kirkeler Burg

Kirkel (ots)

Am 01.09.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es im Bereich des Plateaus unterhalb der Kirkeler Burg zu einem Brand einer zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Hütte, welche als Küche und Lagerraum genutzt wird. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirkel schnell abgelöscht werden. Es entstand jedoch Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:54

    POL-HOM: Einbruchsdiebstahl Homburg

    Homburg (ots) - Zwischen dem 01.09.2025, 20:20 Uhr, und dem 02.09.2025, 06:55 Uhr, kam es in einer Physiotherapiepraxis in der Zweibrücker Straße in Homburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei hebelte ein bislang unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchte mehre Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:52

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel-Neuhäusel

    Kirkel (ots) - Am Montag, den 01.09.2025, zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Neuhäuseler Straße in Kirkel. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Neuhäuseler Straße sowie der Zufahrt zu den Mehrfamilienhäusern der Eisenbahnstraße 2-2b und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Toyota "Aygo" mit ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:51

    POL-HOM: Pkw-Aufbruch in Kirkel-Altstadt

    Kirkel (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 26.08.2025, 21:00 Uhr, und dem 01.09.2025, 06:30 Uhr, schlug / warf ein bislang unbekannter Täter, unter Zuhilfenahme eines unbekannten Gegenstandes, die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten schwarzen VW Polo ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nichts entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand des Lerchenwegs in Kirkel-Altstadt geparkt. Zeugen, die ...

    mehr
