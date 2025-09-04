Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandstiftung im Bereich der Kirkeler Burg

Kirkel (ots)

Am 01.09.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es im Bereich des Plateaus unterhalb der Kirkeler Burg zu einem Brand einer zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Hütte, welche als Küche und Lagerraum genutzt wird. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirkel schnell abgelöscht werden. Es entstand jedoch Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell