Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Montag, den 01.09.2025, zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Neuhäuseler Straße in Kirkel. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Neuhäuseler Straße sowie der Zufahrt zu den Mehrfamilienhäusern der Eisenbahnstraße 2-2b und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Toyota "Aygo" mit NK-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell