PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Montag, den 01.09.2025, zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Neuhäuseler Straße in Kirkel. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Neuhäuseler Straße sowie der Zufahrt zu den Mehrfamilienhäusern der Eisenbahnstraße 2-2b und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Toyota "Aygo" mit NK-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:51

    POL-HOM: Pkw-Aufbruch in Kirkel-Altstadt

    Kirkel (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 26.08.2025, 21:00 Uhr, und dem 01.09.2025, 06:30 Uhr, schlug / warf ein bislang unbekannter Täter, unter Zuhilfenahme eines unbekannten Gegenstandes, die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten schwarzen VW Polo ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nichts entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand des Lerchenwegs in Kirkel-Altstadt geparkt. Zeugen, die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:50

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg

    Homburg (ots) - Am 01.09.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der "Sparda-Bank" in der Talstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein grauer Peugeot mit Pirmasenser-Kreiskennung mit der Fassade der Bankfiliale. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Peugeots unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Verkehrsunfallzeugen werden ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:48

    POL-HOM: Fahrraddiebstahl aus Garage in Homburg

    Homburg (ots) - Im Tatzeitraum des 31.08.2025, ca. 15:00 Uhr, bis 01.09.2025, ca. 09:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" aus einer geschlossenen Garage in der Jägerhausstraße Homburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren