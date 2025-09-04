POL-HOM: Einbruchsdiebstahl Homburg
Homburg (ots)
Zwischen dem 01.09.2025, 20:20 Uhr, und dem 02.09.2025, 06:55 Uhr, kam es in einer Physiotherapiepraxis in der Zweibrücker Straße in Homburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei hebelte ein bislang unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchte mehre Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000EUR.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell