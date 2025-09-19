Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beherztes Einschreiten verhindert vermutlich Schlimmeres!

Erfurt (ots)

Am Freitag, 19.09.2025 gegen ca. 11:00 Uhr randalierte ein offensichtlich verwirrter Mensch auf dem Parkplatz des Erfurter Kleinen Herrenbergs. Die Person sprang auf dort stehenden Fahrzeugen herum. Es wurden an vier Fahrzeugen Scheiben beschädigt. Schlussendlich konnte die Person durch beherztes Eingreifen von einem Fahrzeugbesitzer von weiteren Tathandlungen abgehalten werden und durch diesen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten werden. Dabei wurde der Helfer durch die Person geschlagen und leicht verletzt.

Die Person wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes an den hinzu gerufenen Rettungsdienst übergeben, welche diesen in der weiteren Folge in eine Erfurter Klinik einlieferte.

Gegen die Person wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt. Videos von Zeugen wurden gesichert, welche die Person bei der Tatausübung zeigen. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell