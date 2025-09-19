Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wildunfälle
Sömmerda (ots)
Zu gleich zwei Wildunfällen musste die Polizei Sömmerda am frühen Freitagmorgen ausrücken. Zwischen Schloßvippach und Sömmerda war einer 29 Jahre alten Hyundaifahrerin ein Reh ins Auto gelaufen. Der Sachschaden am Fahrzeug belief sich auf 1000,- Euro. Kurze Zeit später geriet zwischen Rothenberga und Billroda ebenfalls ein Reh auf die Fahrbahn eines Pkw Opels. Die 39 jährige Pkw Fahrerin musste einen Sachschaden von 1500,- Euro am Fahrzeug verzeichnen. Beide Rehe verstarben an der Unfallstelle. (FR)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell