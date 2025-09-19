Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe in Schule: mehr Sachschaden als Beute
Erfurt (ots)
In der Nacht vom 18.09. - 19.09.2025 suchten Spitzbuben eine Schule im Erfurter Süden auf. Die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in das Schulgebäude. Hierbei wurde ein Sachschaden von ca. 100,- Euro verursacht.
In der Schule durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie fanden Geldkassetten. Aus den Kassetten wurden ca. 30,- Euro Wechselgeld entwendet.
Die Polizei wurde hinzu gerufen und nahm eine Anzeige auf. Es wurden Spuren gesichert und ein entsprechendes Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahl eingeleitet. (MK)
