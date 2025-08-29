Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kasse und Pedelec entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Fahrradladen in der Industriestraße in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten gewaltsam die Kasse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Kassenbereich sowie ein grünes Pedelec der Marke "Cube" im Wert von etwa 2.500 Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0224874/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell