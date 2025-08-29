LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen
Kaltennordheim (ots)
Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der B285 zwischen Kaltennordheim und Diedorf. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Das Auto kam seitlich im Straßengraben zum Stehen. Der Rettungswagen brachte den Fahrer verletzt ins Krankenhaus. Um das schrottreife Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.
