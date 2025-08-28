LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol und Drogen
Zella-Mehlis (ots)
In der Nacht zu Donnerstag (28.08.2025) kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 35-jährigen Autofahrer in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Aufgrund der Entziehung seiner Fahrerlaubnis war der 35-Jährige nicht berechtigt ein Kraftfahrzeug zu fahren. Ihn erwartet eine Anzeige.
