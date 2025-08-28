LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol und Drogen

Eisfeld (ots) - Am 27.08.2025 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße ein Eisfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aufgrund eines Bremsmanövers die Kontrolle üder das Fahrzeug umd kam zu Fall. Da der Fahrer keinen Helm trug, zog er sich hierbei Kopfverletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: ...

