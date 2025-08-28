PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol und Drogen

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.08.2025) kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 35-jährigen Autofahrer in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Aufgrund der Entziehung seiner Fahrerlaubnis war der 35-Jährige nicht berechtigt ein Kraftfahrzeug zu fahren. Ihn erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

