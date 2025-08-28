PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt

Eisfeld (ots)

Am 27.08.2025 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße ein Eisfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aufgrund eines Bremsmanövers die Kontrolle üder das Fahrzeug umd kam zu Fall. Da der Fahrer keinen Helm trug, zog er sich hierbei Kopfverletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

