LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt

Wernshausen (ots) - Ein Zeuge meldete Dienstagnachmittag eine Rauchentwicklung in einem Waldstück zwischen Wernshausen und Helmers. Etwa 50 Meter vom Radweg entfernt, brannte eine Fläche von etwa 20x20 Metern, die durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

mehr