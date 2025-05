POL-HI: Tipps der Polizei Hildesheim zum Thema Love Scamming

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM-(kri)- Love Scamming- auch bekannt als Romance Scamming- ist eine Betrugsmasche, bei der Täterinnen und Täter emotionale Bindungen aufbauen, um dann finanzielle Vorteile zu erlangen. Der Fall, bei dem eine Frau über eine Social Media Plattform Kontakt aufnimmt, den Austausch dann auf einen Messengerdienst verlagert und schließlich Geld für eine angebliche Testamentseröffnung fordert, weist typische Merkmale dieser Betrugsform auf.

Die Liebesbekanntschaft begann vor gut einem Jahr. Die Frau gab an, in Frankreich zu wohnen und nach dem Tod des Vaters Geld für verschiedene Belange zu benötigen. Auch der angebliche Anwalt der Französin nahm mit dem Hildesheimer per E-Mail Kontakt auf und forderte die Begleichung der Anwaltskosten. Der Hildesheimer überwies sodann in den letzten Wochen mehrmals Geld auf verschiedene Konten, bis er Unstimmigkeiten feststellte. Daraufhin erstattete er Anzeige.

Tipps:

Seien Sie vorsichtig, wenn eine Online-Bekanntschaft sehr schnell intensive Gefühle äußert.

Seriöse Personen werden niemals Geld für persönliche Angelegenheiten von jemanden verlangen, den sie nur online kennen.

Geben Sie keine persönlichen Informationen weiter.

Recherchieren Sie nach den Profilbildern oder Namen der Person.

