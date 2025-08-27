PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Firmenfahrzeuge angegriffen

Vacha/Merkers/Barchfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag griffen bislang unbekannte Täter
mehrere Firmenfahrzeuge im Bereich der Polizeiinspektion Bad 
Salzungen an, wodurch Sach- und hohe Entwendungsschäden, teilweise im
fünfstelligen Bereich, entstanden.

- Aus zwei Firmenfahrzeugen einer Firma für Rohrreinigungen im 
Badelacher Weg in Vacha stahlen Unbekannte gewaltsam Werkzeuge und 
Maschinen. 

- In der Salzunger Straße in Merkers erlangten unbekannte Täter mit 
Gewalt über 20 Holzbearbeitungsmaschinen aus einem Firmenfahrzeug. 

- Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei 
Kraftfahrzeugen einer Sanitärfirma in der Nürnberger Straße in 
Barchfeld. Aus einem entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen. 

- Ebenfalls in Barchfeld, in der Straße "Im Vorwerk" öffneten 
unbekannte Täter mit Gewalt fünf Firmenfahrzeuge einer Elektrofirma. 
Auch in diesem Fall erbeuteten die Unbekannten Werkzeuge und 
Maschinen. 

Es wird ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft. Die Polizei hat 
die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls 
aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge festgestellt haben oder Hinweise zu den Diebstählen geben 
können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

