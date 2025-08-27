Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Firmenfahrzeuge angegriffen

Vacha/Merkers/Barchfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag griffen bislang unbekannte Täter mehrere Firmenfahrzeuge im Bereich der Polizeiinspektion Bad Salzungen an, wodurch Sach- und hohe Entwendungsschäden, teilweise im fünfstelligen Bereich, entstanden. - Aus zwei Firmenfahrzeugen einer Firma für Rohrreinigungen im Badelacher Weg in Vacha stahlen Unbekannte gewaltsam Werkzeuge und Maschinen. - In der Salzunger Straße in Merkers erlangten unbekannte Täter mit Gewalt über 20 Holzbearbeitungsmaschinen aus einem Firmenfahrzeug. - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Kraftfahrzeugen einer Sanitärfirma in der Nürnberger Straße in Barchfeld. Aus einem entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen. - Ebenfalls in Barchfeld, in der Straße "Im Vorwerk" öffneten unbekannte Täter mit Gewalt fünf Firmenfahrzeuge einer Elektrofirma. Auch in diesem Fall erbeuteten die Unbekannten Werkzeuge und Maschinen. Es wird ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

