LPI-SHL: Tisch und Stühle entwendet

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter einen Tisch und zwei Stühle vom Außenbereich einer Bäckereifiliale in der Straße "Soldatensprung" in Schmalkalden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0221844/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

