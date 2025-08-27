LPI-SHL: Tisch und Stühle entwendet

Heldburg (ots) - Am 25.08.2025 gegen 16:50 Uhr kam es in der Ortslage Heldburg zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr vor einer Gruppe von vier Kleinkrafträdern und bog nach links von der Fahrbahn ab. Einer der Kradfahrer bemerkte dabei zu spät, dass das vorrausfahrende Krad verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf. An beiden Kleinkrafträder entstand geringer Sachschaden. An einem Fahrzeug wurde dieser mit ca. 100 ...

mehr